Reclaman que no se renueve el permiso de explotación de Almaraz

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que agrupa a unas 50 organizaciones ecologistas y ciudadanas, entre ellas Ecologistas en Acción, y partidos políticos españoles y portugueses reclama que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que expira el 8 de junio de 2020. La autorización de la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) por el Consejo de Ministros Español abre la puerta a la prolongación del funcionamiento de la central más allá de los 40 años.

El MIA solicita la no prolongación del permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, que expira el 10 de junio de 2020. Las dos unidades de la central cumplen 40 años de funcionamiento en 2021 y 2023, respectivamente. Las organizaciones del MIA consideran que no tiene sentido someter a los dos reactores a profundas y costosas inspecciones en términos económicos y de dosis radiactivas recibidas por los trabajadores. La central pone en riesgo no solo el territorio español sino también el portugués a través de la posible dispersión de radiactividad por la atmósfera y por el río Tajo en caso de accidente con escape radiactivo.

La oposición al ATI de Almaraz, cuya construcción autorizó el Consejo de Ministros de España celebrado en plenas fechas navideñas, sirve para alargar el funcionamiento más allá de los 40 años. La oposición al ATI solo tiene sentido dentro de una estrategia para reclamar una fecha de cierre de Almaraz antes de que se saturen sus piscinas. Por tanto, el MIA reclama a las autoridades portuguesas que se posicionen a favor de una fecha de cierre definida de la central, que debería coincidir con el fin de su permiso de explotación, y que transmitan esta exigencia al Gobierno español. Asimismo, el MIA exige a las autoridades españolas que no prolonguen el funcionamiento de Almaraz más allá del 8 de junio de 2020.

Con el objetivo de exigir estas dos acciones al Gobierno portugués y español, integrantes del MIA realizarán el 12 de enero dos concentraciones: una frente al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Atocha, Madrid) a las 12:00 y otra junto al Consulado de España en Lisboa a las 18:00 horas (hora portuguesa), exigiendo a ambos gobiernos un calendario de cierre de esta peligrosa central.