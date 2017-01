Carta de les generacions futures sobre l’ATI de Cofrents

Sumari Valencià, p1

Valencià

Els que encara no hem nascut també hem de ser tinguts en compte en els problemes que ens van a afectar, com ocorre amb el magatzem temporal individualitzat (ATI) de residus radioactius que planegen construir en la central nuclear (CN) de Cofrents.

Aquests residus són perillosos perquè poden matar les cèl·lules o danyar-les provocant malalties tan greus com el càncer i les malformacions genètiques, a més no poden ser eliminats, tan sols tancats hermèticament perquè no escapen al medi ambient, i alguns tenen una vida llarguíssima, com l’isòtop 239 del plutoni (Pu-239) que tarda 24.000 anys en perdre la meitat de la seua radioactivitat i 240.000 en reduir-la a la mil·lèsima part.

I qui pot garantir que tals residus es mantindran aïllats durant tantísimo temps? De fet, els 220.000 bidons amb residus radioactius llançats en la Fossa Atlàntica durant la segona meitat del segle XX presentaren signes de corrosió als pocs anys i la mina de sal alemanya Asse II on es guardaren altres 126.000 bidons té filtracions d’aigua i està col·lapsant...

D’altra banda, qui haurà de vigilar aquests residus durant mil·lennis? Nosaltres, per descomptat, les generacions futures. I quin dret teniu vosaltres a enviar-nos les vostres deixalles radioactives? Resulta profundament irracional aprofitar aquesta font d’energia durant 35 anys i deixar residus perillosos que hauran de ser vigilats durant 240.000 anys o més. I mancat de tota ètica perquè haurem de vigilar tan bruta herència les generacions futures, que no hem utilitzat les vostres CN i no hem generat ni un sol nanogram de Pu-239. Com podeu ser tan irracionals i desvergonyits?

I ara que les piscines de residus radioactius estan plenes al 90%, com no sembla que es vaja a construir el cementeri nuclear estatal a Villar de Cañas perquè la geologia no és segura i els seus veïns ho rebutgen, Iberdrola proposa construir en la pròpia central l’ATI, la qual cosa facilitaria allargar encara més la pròrroga de la CN. Una nuclear que s’hauria clausurat en 2011, com estava previst quan es va construir, si no haguera rebut un permís extra del ministre que tenia comptes a Panamà, un regalet de 10.000 milions d’€. I no contents amb açò, ara volen l’ATI per a prorrogar una altra dècada més el negoci nuclear, la seua avarícia no té límit, però allargar el funcionament de la CN augmentarà la quantitat de residus radioactius que va a deixar i açò resulta inacceptable.

A més augmentaria també la probabilitat de patir un accident màxim com el que ja va ocórrer a Chernobyl i Fukushima, i va estar a punt d’ocórrer a Vandellós I obligant a desmantellar aquesta central espanyola. Cada any més que funciona la caducada CN de Cofrents, amb milers de dispositius i materials sotmesos a condicions extremes de pressió, temperatura i radioactivitat, augmenta la probabilitat d’una errada greu que desemboque en un altre accident màxim, que afectaria terriblement a milions de persones, incloses les generacions futures.

De fet, durant els últims anys, aquesta CN ha patit 25 parades no programades i més de 100 incidents de seguretat, alguns amb pèrdua d’isòtops radioactius. I un accident mitjà també afectaria durament als valencians perquè la CN utilitza l’aigua del Xúquer per a refrigerar-se i d’aquest riu beuen els habitants d’ambdues Riberes i de València capital, a més d’utilitzar-lo per a regar les fèrtils terres de les dues Riberes. De manera que, si la CN tinguera una fuita important de material radioactiu això afectaria directament a la salut d’un milió de persones i enfonsaria la castigada economia agrícola de la província.

Malgrat tot, per assegurar el negoci, encara que les CN poden provocar pèrdues econòmiques superiors als 100.000 milions d’€ en un accident màxim, l’empresa propietària només es fa responsable fins a 1.200 milions, xifra ridícula comparada amb les pèrdues que pot ocasionar. I açò sense tindre en compte les vides que pot destruir. No hi ha ètica ni justícia.

Finalment, l’opció nuclear resulta encara més irracional perquè ja existeixen fonts d’energia sense impacte ambiental i fins i tot més barates, sobretot l’energia solar que, amb 1.600 kwh/m2.any i les plaques fotovoltaiques a menys d’1 €/w, produeix electricitat a 0’03 €/kwh, preu més barat que l’electricitat convencional i segueix baixant. Per açò Alemanya, que sols rep un 70% d’aquesta energia solar, està tancant totes les seues centrals nuclears, substituint-les per eficiència i renovables, amb l’autoconsum de balanç net.

De manera que, considerant la perillositat intrínseca de la CN, la perillositat dels residus radioactius, que ens envieu al futur menyspreant-nos i posant-nos en perill amb una falta d’ètica imperdonable, i tenint en compte que ja existeixen alternatives viables tècnica i econòmicament, les generacions futures us demanem la denegació del permís per a l’ATI de Cofrents, el tancament urgent de la central nuclear i la derogació de l’actual decret que penalitza l’autoconsum solar, substituint-ho per un altre similar al d’Alemanya.