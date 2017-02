Contaminación por mercurio en Almadenejos

Sra. Baselga, Área Mercurio de Ecologistas en Acción,



El Cerco de Buitrones de Almadenejos es uno de los más importantes emplazamientos en los que el Centro Tecnológico del Mercurio (centro de investigación de MAYASA creado para responder a la problemática medioambiental del mercurio) tiene previsto desarrollar estudios de diagnóstico ambiental y de pruebas de remediación in situ.



En el caso del Cerco de Almadenejos existen a la fecha algunos estudios y medidas de mercurio en suelos y atmósfera, que incluyen puntos de muestreo incluso dentro del propio Cerco. Si bien no se trata de una caracterización sistemática, aportan datos de elevado interés. En cualquier caso, el plan de vigilancia ambiental que mantenemos en la zona, principalmente en los cursos de agua, no muestra niveles de contaminación importantes. Es muy relevante la limitación que existe en este emplazamiento al tratarse de un bien protegido de gran valor patrimonial, declarado Bien de Interés Patrimonial.



Así, no son aplicables técnicas que precisen de la excavación de los residuos. Las técnicas que nos estamos planteando en este caso son, más que de desorción térmica y volatilización, de fitoremediación in situ, mucho más desarrolladas y conocidas. Actualmente estamos diseñando ensayos de laboratorio, ajustados a nuestras capacidades presupuestarias.



El proceso de licitación que actualmente está llevando a cabo MAYASA sobre servicios de limpieza no tiene nada que ver con este tema.



Un saludo



Fernando Murillo Marinas

Presidente MAYASA (Grupo SEPI)

