Cientos de ciudadanos marcharon por octava vez a Villar de Cañas

Con mucho sol, algo de calor y en ambiente festivo, Los vecinos de la comarca fueron los que, mayoritariamente acudieron en defensa de sus trabajos y su forma de vida, que se vería truncada si se construye el cementerio nuclear.

El proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas está parado, pero ahora se abre un periodo en el que los tribunales tendrán que pronunciarse

Mientras el gobierno del PP sigue acudiendo a los tribunales una y otra vez, los ciudadanos se movilizan por octava vez consecutiva para decir alto y claro que no quiere el cementerio nuclear ni en Villar de Cañas ni en ningún sitio.

Demostrando que es falso que exista consenso a favor del ATC, los asistentes mayoritariamente vecinos de la comarca a título individual, mostraron su oposición a un cementerio nuclear que supondría la pérdida de valor de los productos de su tierra y la ruina para sus pequeños negocios.

Unas de las asistentes y vecina de Villares del Saz es María Andrés, ganadera, quesera y portavoz de la Plataforma, que declaraba antes de la salida de la marcha: “No quiero ni pensar lo que sería de mi familia si ponen el cementerio nuclear. Lo más probable es que perdiera mi clientela que aprecia mis quesos por ser totalmente naturales y por la confianza que le trasmite mi compromiso con el medio ambiente y la limpieza de esta tierra. Aunque no existan accidentes, el perfil de mis clientes es muy exigente y no estarían dispuestos a pagar más por un producto bajo la sospecha de la contaminación por basura nuclear. Por tanto, no tendría más que dos opciones: cerrar e irme al paro o buscar otro territorio libre de la amenaza nuclear.”

Como en las 7 ocasiones anteriores, la marcha partió a las 11h junto a las oficinas de la urbanización Casalonga perteneciente al TM de Villar de Cañas, donde llegaron vehículos particulares y 6 autobuses venidos de: Cuenca capital (2 autobuses), Navalmoral de la Mata y Madrid, Tarancón, Villamalea y Motilla del Palancar y Toledo.

En un ambiente festivo, y acompañados de 20 componentes de la batucada Sambas Colgadas, unas 350 personas, pudieron ver por sus ojos que, a pesar de la propaganda de los gobiernos del PP, no se ha iniciado ninguna obra en los terrenos designados para el ATC.

En la marcha ha habido una amplia representación social y política. Marcharon, entre otros, el Coordinador Regional de IU-CLM Juan Ramón Crespo, Pedro Manuel Soriano, Presidente Nacional del Partido Castellano, David Llorente diputado regional de Podemos, el director provincial de la Consejería de Agricultura y varios alcaldes de la zona. También participó Ecologistas en Acción y colectivos antinuclearesdel Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA). Pero, sobre todo, hubo una gran presencia de personas de la comarca de Villar de Cañas.

La marcha llegó a las 14:15 a la plaza de Villar de Cañas donde esperaban una veintena de vecinos del pueblo que se unieron a la protesta. Acto seguido, se leyó el siguiente manifiesto:

Compañeras y compañeros, bienvenidas un año más, y ya van 8… ¡¡Tras 7 años de lucha, el cementerio nuclear sigue parado!!

Este año estamos de nuevo en esta plaza, este año nos toca ponernos serios, nos toca hacer una importante reivindicación, nos toca hacernos oir:

¿Asumimos los riesgos de la energía nuclear? ¡No!

No los asumimos, porque son excesivamente peligrosos para nosotros y para el futuro de la humanidad, no los asumimos porque solo aportan beneficio para unos pocos, no los asumimos porque nadie nos ha preguntado.

Sin las centrales nucleares no tendríamos que pensar qué hacemos con estos residuos que han de mantenerse a “buen recaudo” durante demasiados años. Demasiados años sí, tantos, que nosotros no veremos la biosfera libre de este riesgo, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos…

Hace unos meses, nos dieron al traste, de forma cautelar, con la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito, no ha sido una noticia agradable, pero seguimos dando la batalla en los tribunales, pues todavía no hay sentencia sobre el fondo del asunto. Además, estamos convencidos de que esta tierra tiene enormes valores ambientales que merecen la protección.

Seguiremos argumentado nuestro NO al cementerio nuclear, tenemos razones sobradas para ello:

Se designó a Villar de Cañas por motivos de conveniencia política, con oscurantismo y sin las debidas garantías democráticas, primero en un pleno a media noche y sin estar en el orden del día. Y luego en un Consejo de Ministros, aprobando la 4ª opción y cambiando la motivación, merced a un acuerdo entre el ministro Soria y Cospedal. Los terrenos no son adecuados desde el punto de vista geológico y así lo han puesto de manifiesto numerosos informes, incluidos los elaborados y los encargados por el Consejo de Seguridad Nuclear. La enorme peligrosidad del transporte de los residuos desde las centrales nucleares hasta aquí, pasando por nuestras carreteras y nuestros pueblos. Se ha establecido una red clientelar para repartir contratos relacionados con el ATC. Los principales beneficiados han sido Cospedal y su marido, cuya empresa ha recibido 36 millones en contratos. Y lo que es más sangrante, Enresa ha seguido adjudicando contratos después de la paralización legal del proyecto. Imaginad lo que pretenden seguir haciendo ahora. La actuación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue siendo escandalosa, hasta tal punto que para nosotros es delictiva. Hemos vuelto a denunciar frente al consejo de transparencia, hace unos días, la ocultación de la información necesaria, relacionada con el permiso de construcción. Además, es falso que existan prisas, ni que sea necesario el almacén centralizado. Corremos el riesgo de tener un almacén centralizado de residuos, con un coste de 1.000 millones, sin residuos nucleares. La gestión del futuro nuclear de este país, vive uno de sus peores momentos, pues parece que en este sector todo cabe:

Ampliar el funcionamiento de las centrales nucleares a 60 ó más años, ATI, ATC…

¿Quién va mantener todo esto, quien va a soportar el coste económico, social y medio ambiental de un grupo de corruptos que sólo miran su bolsillo y su futuro en la empresa privada?

¿Asumimos los riesgos de la energía nuclear? ¡No!

La lucha sigue y éste año seguiremos atentas, pues se pretenden tomar decisiones que nos afectan a todas. Mientras tanto diremos alto y claro que aunque se empeñen, el cementerio nuclear sigue parado: NO tienen plan de ordenación urbanística, y difícil va a ser que solucionen ciertas irregularidades, NO tienen la DIA y además seguimos adelante con el recurso contra la paralización de la ZEPA.

También invitamos a todas a la próxima movilización. Será en Madrid el 10 de junio a las 18h desde Atocha con las compañeras del Movimiento Ibérico Antinuclear, en una estrategia global antinuclear junto con la ciudadanía portuguesa.

Como cada año, desde hace ya 3 marchas, nos gustaría terminar con las palabras de Ladis Martínez, además de su incansable lucha antinuclear, trabajó muy duro contra la privatización del Canal Isabel II y ya veis qué razón tenía. Gracias Ladis, celebraremos pronto el cierre definitivo de este absurdo proyecto, el cementerio nuclear.

No hay espacio para el desánimo, no hay espacio para la resignación. Solo perderemos si no luchamos. Solo perderemos si lo damos por perdido. Cuenca y su provincia está formada por personas dignas y libres. Y los pueblos libres escriben su futuro y no dejan que les impongan desde fuera un proyecto que no creará empleo una vez construido y que sólo traerá miseria, riesgo y abandono… y para siempre.

Estamos aquí y ahora, juntos y unidos en la defensa de lo que es nuestro. Ahora que tenemos claro que vamos a luchar por nuestro futuro, tenemos que darnos ánimos unos a otros, para que crezca la confianza en nuestros compañeros y compañeras de lucha y entrelazar nuestras manos y pelear hombro con hombro para no desfallecer y decir alto y claro, ahora y siempre: ¡El cementerio nuclear no se pone! ¿Asumimos los riesgos de la energía nuclear? No