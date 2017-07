Un centenar de participantes en la marcha nocturna

El centenar de participantes en la marcha reivindicativa organizada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias de la Sierra de Cádiz, para demandar la reapertura del camino público de Prado del Rey a El Bosque, consiguieron culminar el recorrido a pesar de los numerosos inconvenientes que se encontraron, provocados por algunos propietarios de fincas colindantes que pretendieron boicotearla.

Salida desde el Ayuntamiento de Prado de Rey

La marcha se inició en el Ayuntamiento de Prado del Rey a las 21 h., y recorrió varias calles de esta población tras una pancarta que rezaba: “En defensa de los caminos públicos”. A mitad de camino nos encontramos con una amplio e injustificado dispositivo de la Guardia Civil, a cuyo responsable explicamos el objetivo de la marcha y mostramos planos y documento que demuestran su carácter púbico. Al final nos dejaron proseguir no sin antes solicitarles infructuosamente que actuaran contra los propietarios de las fincas que habían cerrado el camino, y contra los guardas de seguridad que a pocos metros nos esperaban para intentar impedir nuestro paso. Los guardas, contratados Pedro Galindo, propietario de la finca Las Lomas, no tuvieron más remedio que permitirnos el paso ante nuestra advertencia de que no tenían competencias en el camino público. Más adelante, nos encontramos con una cancela cerrada, instalada por los hermanos Guerrero, propietarios de la finca Rancho del Moro. Solventados todos estos obstáculos, la marcha llegó a El Bosque recorriendo sus concurridas calles hasta culminar en el Ayuntamiento sobrepasada ya la media noche.

Marcha por las calles de Prado del Rey

Los participantes en la marcha denunciarán a estos propietarios por cerrar un camino público e intentar amedrentar a los vecinos y senderistas que lo utilizan para impedir su paso.

La Plataforma seguirá con esta campaña de movilizaciones hasta conseguir la apertura de este camino público y exigen a la alcaldesa de El Bosque que actúe para recuperar este camino, que es de titularidad municipal, y deje ya su actitud pasiva que se está convirtiendo en cómplice con los que han usurpado este camino que forma parte del patrimonio municipal.