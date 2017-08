Juan Clavero detenido en una burda trampa

En la mañana del sábado 26 de agosto, un grupo de activistas de la zona de la Sierra de Grazalema, realizaron una marcha en reivindicación de los caminos públicos. Entre ellos se encontraba el miembro de Ecologistas en Acción Juan Clavero Salvador. Esta marcha se engloba en una campaña que se realiza en la zona, ya desde hace años, y que tuvo su última manifestación en unamarcha nocturna organizada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Caminos públicos y las Vías Pecuarias de la Sierra de Cádiz el 29 de julio pasado.

En todas las marchas y actividades en reivindicación de los Caminos Públicos de la Sierra han habido incidentes con propietarios colindantes a los citados caminos y en muchas ocasiones han tratado de boicotearlas.

En la última, realizada ayer sábado 26, también hubo incidentes e intercambio de pareceres con propietarios y sus guardas; pero se concluyó en la mañana y los activistas se dispersaron a sus domicilios. Juan Clavero se dirigió a su vehículo que había quedado aparcado en el inicio de la marcha. Fue entonces cuando, al volver hacia su casa, fue interceptado por la Guardia Civil que, sorprendentemente, encontró algo de hachís y cocaína debajo de un asiento del vehículo. La Guardia Civil detuvo a Juan Clavero, lo llevo al cuartelillo de El Bosque, donde ha pasado la noche, y hoy a las 10 horas prestará declaración ante el Juez de Guardia de Ubrique.

Ecologistas en Acción manifiesta su total incredulidad sobre la posibilidad de que Juan Clavero llevase en su vehículo las citadas sustancias. Ni consume, ni transporta ni trafica. Todo parece una burda trampa de película mala, ya manida y utilizada. No podemos saber quienes son los autores de la trampa, pero si sabemos quienes son los que están en contra de la apertura de los caminos públicos, los que son sus amigos y los que trabajan para ellos.

Juan Clavero es un ecologista de trayectoria intachable. Trabaja en el ecologismo gaditano desde sus orígenes.

Esta trampa que se le tiende a Juan Clavero y este engaño que se pretende llevar ante la Justicia, no indica más que la manifiesta carencia de argumentos y razones de los que se oponen a la apertura de los Caminos Públicos. Se trata de una acción mafiosa, ridícula y cobarde, a la que, todo el que conozca a Juan Clavero, no le dará credibilidad alguna. No es la primera vez que Juan ha sufrido persecuciones personales por su activismo público y transparente en la Sierra de Cádiz; pero hasta ahora, de todas ha salido demostrando su razón y la culpabilidad de sus atacantes.