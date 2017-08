Denuncian el montaje para detener a un activista ambiental

Tras una protesta en defensa de los caminos públicos el sábado 26 de agosto, y una secuencia de hechos muy extraña, Juan Clavero, activista de Ecologistas en Acción de Cádiz, es detenido. Al día siguiente el juez de guardia de Ubrique (Cádiz) le pone en libertad tras tomarle declaración.

Ecologistas en Acción exige que se aclaren los hechos, que se localice a los culpables de este montaje y solicitará ser recibida por el subdelegado del Gobierno en la provincia.

El sábado 26 de agosto Juan Clavero participó junto a otras y otros activistas en una marcha reivindicativa en defensa de los caminos públicos y las vías pecuarias. Su coche estuvo aparcado todo el tiempo en el inicio de la marcha, el carril del Espino. Al finalizar la misma y dirigirse a su casa, en una vía secundaria y poco antes de las cinco de la tarde, se encuentra con un coche de la Guardia Civil. No le piden identificación, le dicen directamente que se baje del coche porque van a realizar un registro “rutinario” que, ante su sorpresa, se convierte en exhaustivo. Tras pedirle que se retire del coche, un agente le enseña una bolsa y le pregunta si es suya, a lo que Juan responde que no. El agente le dice, sin abrirla, que es droga y, ante la incredulidad de Clavero, la abre y hay varias bolsitas, que el agente asegura que son de cocaína. Resulta además curioso que la cantidad excede en poco los 40 gramos, cantidad mínima para que se considere tráfico y no consumo. En ese momento es detenido, cacheado, esposado y conducido al cuartelillo.

Después de la detención y denuncia de la Guardia Civil de un delito contra la salud pública, Clavero pasó la noche en las dependencias de la Policía Local de Ubrique. El domingo estuvo declarando de 10:30 a 13:00 junto a dos de sus acompañantes en la citada marcha. Finalmente el juez de guardia de Ubrique decidió la puesta en libertad de Juan Clavero sin ninguna medida cautelar. Ahora se inician diligencias que la policía judicial o Guardia Civil llevarán a cabo por orden del juez.

Ecologistas en Acción se reafirma en la absoluta incredulidad de la acusación que se hace a nuestro compañero y confirma la apariencia de “montaje” para justificar la detención. Un montaje que muestra los métodos mafiosos que usan algunos cuando se sienten atacados en sus comportamientos o en sus negocios. Alguien ha fabricado una prueba falsa contra un ecologista a la que aparentemente han dado credibilidad y cobertura algunos miembros de la Benemérita.

Pensamos que en Andalucía aún actúan verdaderas mafias y Juan Clavero, en su actividad ecologista, las ha puesto en evidencia muchas veces. Siempre ha utilizado su gran capacidad (entre otras cosas, es licenciado en Geografía e Historia y Biología, catedrático de Biología, Premio Andalucía de Medio Ambiente 2002, exdirector del Parque Natural de Grazalema y ha trabajado como experto para diversos organismos internacionales como la UICN) en esta actividad ecologista, lo que le ha supuesto no pocas amenazas y agresiones (le han quemado el coche y han intentado incendiar su casa), pero en esta ocasión es preocupante la impunidad con la que parecen actuar para intentar impedir sus denuncias.

En la Sierra de Cádiz se están comprando y vendiendo muchas fincas con un gran movimiento de dinero de dudosa procedencia. Hay propietarios que han desafiado la existencia de vías pecuarias deslindadas y caminos públicos confirmados por sentencias judiciales, usurpándolos. Unos propietarios que creen poder hacer lo que les parece y, además, se creen impunes.

Ante este tipo de hechos, cuya finalidad es acabar con las reivindicaciones de las personas que defienden lo público, es necesaria una investigación rigurosa. Por ello, Ecologistas en Acción solicitará una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz para demandar rigor y ecuanimidad en las investigaciones, defensa de lo público y de la tranquilidad y honestidad de las personas que lo reclaman.

Para Ecologistas en Acción los hechos ocurridos son de extrema gravedad y la organización no está dispuesta a permitir que personas comprometidas y activistas sean atacadas, coaccionadas o coartadas en su libertad de acción y expresión como se ha pretendido con Juan Clavero con este montaje impresentable y zafio que han llevado a cabo mafiosos de la sierra de Cádiz.