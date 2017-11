Preocupación ante el estado del stock de la sardina ibérica

· El pasado 20 de octubre, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, ICES en inglés) hizo público el consejo científico sobre la pesca de la sardina ibérica para el 2018, en el cual recomienda la captura cero para el próximo año.

· La entidad portuguesa Plataforma de Organizações Não Governamentais sobre a Pesca (PONG-Pesca) y las organizaciones españolas Ecologistas en Acción, Fundació ENT, SEO y Oceana, en un comunicado conjunto, exigen a los gobiernos de España y Portugal que sigan el consejo científico, en particular en lo referido a la recomendación de la recuperación de este recurso.

Ambos Estados miembros de la UE han estado reunidos el pasado jueves para decidir la cuota de sardina para 2018 que se va a negociar con la Comisión Europea. Un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente menciona que la cuota conjunta deberá establecerse entre 13.500 y 15.000 toneladas, lo que significa que cualquier valor aprobado entrará en conflicto directo con lo aconsejado por el CIEM.

Las organizaciones ambientales se solidarizan con el sector pesquero y reconocen que una captura cero tiene impactos negativos directos para quien depende de la pesca. Por ello, recuerdan que ante el mal estado del stock de la sardina ibérica, tal y como sucede con otros stocks, es urgente la elaboración de un plan de recuperación que en muchas ocasiones incluye medidas extremas. Esto evitaría perpetuar la sobrepesca y y no ir contra el principio de sostenibilidad tan deseado.

No podrá haber una explotación sostenible de recursos sin consejo científico y no habrá recuperación de stocks sin tener en cuenta dicho consejo. Es fundamental recordar también que lo que se pretende no es responsabilizar al sector de la pesca del estado del estado del stock ibérico de la sardina, sino redireccionar el esfuerzo de pesca para que permita la recuperación de este stock.

Por todo esto, PONG-Pesca, Ecologistas en Acción, la Fundació ENT, SEO y Oceana exigen a sus respectivos gobiernos que sigan las recomendaciones científicas, articulando medidas de recuperación y gestión entre ambos.

Organizaciones portuguesas pertenecientes a PONG-Pesca:

Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus), Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e WWF Portugal – World Wildlife Fund for Nature.