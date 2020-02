El precio de los vuelos se ha ido abaratando en las últimas décadas, lo que ha propiciado que volar forme parte del estilo de vida de un número cada vez mayor de personas. Sin embargo, menos del 10 % de la población mundial ha cogido alguna vez un avión1. Evitar una crisis climática inmanejable requerirá un esfuerzo sin precedentes para reducir a la mitad el uso de combustibles fósiles en menos de 15 años y eliminar, casi por completo, su uso en 30 años. Mientras tanto, la industria de la aviación está planeando una expansión gigante. Las medidas actuales y previstas no abordan la raíz del problema, que es el crecimiento del sector. Más bien, desvían la atención de la necesidad de reducir radicalmente la aviación, especialmente en los países del Norte Global. Este es un paso necesario para alcanzar un sistema de movilidad justo y ecológico.

A pesar de que es fundamental señalar los peligros y las desventajas de las políticas de «crecimiento verde» actuales, las estrategias para reducir el crecimiento de la aviación no se han investigado suficientemente. ¿Cuáles son los pasos necesarios para la transformación socioecológica? ¿Qué ventajas tienen las distintas medidas, y qué obstáculos y problemas podrían plantear? ¿Contribuirán realmente a crear una sociedad más justa? ¿Es mejor seguir una estrategia o combinar varias medidas? Con estas preguntas en mente, surgidas del movimiento emergente que cuestiona la aviación, la red Stay Grounded organizó una conferencia internacional, El decrecimiento de la aviación, en Barcelona en julio de 2019. Durante tres días, alrededor de 150 participantes de más de 15 países debatieron sobre estos temas y se movilizaron sin coger ni un solo vuelo, ya que lxs que viven lejos pudieron conectarse por Internet. Además, no fue una coincidencia que Barcelona fuese elegida como sede de la conferencia. En la capital catalana existe una oposición creciente tanto a la expansión aeroportuaria como al turismo de masas. La participación de organizaciones que trabajan activamente para reducir no solo el número de vuelos sino también el turismo permitió una interacción fructífera de estos dos movimientos. La mayoría de lxs participantes forman parte de los movimientos de justicia climática, de las iniciativas contra aeropuertos y contra el ruido que estos causan, o de los grupos que promueven alternativas, y muchxs de ellxs trabajan en ONG, universidades o sindicatos. Fue un momento único para reunirse como un movimiento nuevo enfocado en el decrecimiento de la aviación y el fomento de la justicia climática.

Durante la mayor parte de la conferencia se debatió, en siete grupos de trabajo paralelos, sobre las medidas que podrían ayudar a que la aviación decrezca: impuestos, tasas a lxs viajerxs frecuentes y a los kilómetros recorridos, límites a los vuelos de distancias cortas, moratorias para la construcción y la ampliación de aeropuertos, cambios institucionales en las políticas de viaje, alternativas a la aviación y decrecimiento del turismo. Los resultados de la conferencia están resumidos en este informe. Ya que no se pudieron abarcar todas las medidas posibles durante las reuniones, algunas de las que quedaron pendientes se tratan brevemente en el capítulo 8. Por otro lado, varias medidas no incluidas en la conferencia (como el comercio de derechos de emisión, la compensación, los biocombustibles, los combustibles sintéticos y las mejoras en la eficiencia de los motores) fueron excluidas desde el principio por considerar que son injustas, por crear más problemas de los que resuelven, o por no ser capaces de contribuir a los cambios sistémicos necesarios.