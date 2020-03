La Plataforma ZerØport, de la qual formem part Ecologistes en Acció, demanem responsabilitat al consistori per a la paralització immediata dels projectes d'ampliació de l'aeroport.

La Plataforma ZerØport, de la qual formem part Ecologistes en Acció, demanem responsabilitat al consistori per a la paralització immediata dels projectes d’ampliació de l’aeroport. Reclamem un pla de reducció de l’activitat per assolir els compromisos amb el clima l’any 2030 i revertir els impactes negatius del turisme massiu a la ciutat.

Un dia després que la justícia britànica hagi paralitzat l’ampliació de l’aeroport de Heathrow per l’impacte climàtic, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta perquè el consistori lideri l’ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas. La proposta que ha estat presentada per Junts per Catalunya i ha obtingut els vots a favor de Barcelona en Comú, el PSC, ERC, JxCat i BCN Canvi, en contra PP i l’abstenció de Cs; demana que «l’Ajuntament de Barcelona lideri la creació d’un sistema aeroportuari basat en la connectivitat dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus i que qualsevol projecte d’ampliació sigui respectuosa amb el medi natural i la biodiversitat del Delta del Llobregat».

Per les entitats que formem part de la Plataforma ZerØport, aquesta proposta es posiciona clarament a favor dels plans de creixement d’AENA i va contra direcció a la Declaració d’Emergència Climàtica que l’Ajuntament va aprovar on es compromet a treballar per a reduir les emissions de l’aeroport. Considerem que no només obvia els milions de tones de CO2 que genera l’actual activitat de l’aeroport, amb 52,6 milions de passatgers que anualment arriben a la ciutat; també ignora els impactes negatius del turisme massiu i els 20 anys d’incompliments en els compromisos envers la protecció dels espais naturals del Delta. Considerem una mera operació de rentat verd que es parli d’una «ampliació repetuosa amb el medi natural i la biodiversitat del Delta» amb aquest historial.

Denunciem que amb aquesta proposta el consistori es posa al costat dels interessos dels capitals internacionals que operen tant les decisions d’AENA com de la indústria turística per expandir l’actual model econòmic injust i insostenible. Afirmem que aquest és el creixement econòmic que persegueixen, generar enormes i ràpids beneficis per les elits econòmiques a costa dels drets de la ciutadania, la generació de desigualtats, el saqueig de fons públics i accelerar l’escalfament global amb impactes que seran catastròfics i irreversibles.

Per tot això, instem al consistori a què rectifiqui i lideri un canvi dràstic en els plans expansionistes d’AENA per revertir aquests impactes, fer front a l’emergència climàtica seguint l’exemple de Londres amb el seu alcalde al capdavant i avançar-se a l’esclat de la bombolla turística en un escenari més que proper de crisi energètica. Anunciem noves mobilitzacions i reunions amb els grups municipals per tractar aquesta situació de forma urgent.