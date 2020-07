Ecologistas en Acción presenta alegaciones y consideraciones a la fase de consultas para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto minero «Las Navas» de Cañaveral (Cáceres).



Ecologistas en Acción plantea dudas, entre otras cosas qué medidas se van a tomar para evitar la afección a especies protegidas que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero y que se encuentran contemplados en diversos planes de conservación o de recuperación como el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el buitre negro (Aegypius monachus) en Extremadura.



La importante afección a los valores de los montes de utilidad pública Las Navas (Cañaveral ), que además viene recibiendo un monto de inversiones públicas para la mejora y restauración de los mismos. Así, no se justifica porqué buena parte de estas instalaciones no están fuera del monte público o no presenta otras alternativas para no ocuparlo.



También, es importante resaltar que la zona es clave como corredor ecológico entre las sierras de Monfragüe y las sierras del noroeste de Cáceres. Confluyendo, en la zona, varios pasos y corredores para salvar la infraestructura de la A-66 y cuya funcionalidad quedaría bloqueada con este proyecto, produciéndose impactos sinérgicos importantes con dicha autovía. Además, el proyecto se encuentra en la zona de influencia del Parque Nacional de Monfragüe y Reserva de la Biosfera.



Se hace mención al impacto paisajístico, cultural y sobre el turismo rural. La zona tiene gran importancia en estos valores, estando desarrollándose proyectos de puesta en valor en este sentido. Afectando de manera importante a los valores del Camino de Santiago y a la Cañada Real de Merinas, o el impacto sobre el cielo nocturno y los valores astroturísticos de la zona.



Además el proyecto no justifica suficientemente porqué durante los seis primeros años será a cielo abierto y no subterránea, lo que disminuiría el impacto ambiental por las ocupaciones del proyecto y en general, el impacto sobre el medio ambiente. Advierten que otros proyectos en Extremadura presentaron en un principio el mismo tipo de explotación, primero a cielo abierto y luego subterránea (Mina de Aguablanca), siendo luego un chasco y un engaño, creando confusión y un estado de opinión favorable por ser subterránea para luego decir que no se puede, o que no es rentable. ¿Cómo se preveerá que esto no será así después de aprobado el proyecto?.



Por último, Ecologistas en Acción advierte que el proyecto necesitará una ingente cantidad de recursos hídrícos para llevarse a cabo. La utilización de recursos hídricos locales pondría en peligro empleos y proyectos locales, en especial agroganaderos, que podrían ver disminuidos sus recursos al explotarse los acuíferos y bolsas de agua locales. Más aún en el actual contexto de cambio climático. A lo que podría sumarse la contaminación por metales pesados y por otros productos de las aguas, tanto las superficiales como las subterráneas, y las tierras si no hubiera un diseño y control adecuados.