Ecoloxistas en Acción denuncia que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico haxa tramitado o documento sen sometelo a unha avaliación ambiental estratéxica previa e anuncia accións legais ante o proceder irregular do ministerio.

A organización ecoloxista sinala que se trata dun documento nesgado e critica o seu carácter de correa de transmisión dos intereses do lobby mineiro: “É ofensivo coas comunidades afectadas polos impactos ambientais e sociais do sector extractivista”, declaran.

Ecoloxistas en Acción presentou alegacións á Folla de Roteiro para a xestión sostible das Materias Primas Minerais, un documento cuxos contidos, lamentan, son parciais, nesgados e responden exclusivamente as esixencias do lobby mineiro.

A organización ecoloxista expresa o seu estupor polo modo en que no documento do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico minimízanse ou se negan os impactos ambientais e sociais. Ao mesmo tempo, ampárase a enxeñería social ou o adoctrinamento escolar para forzar a aceptación de novos proxectos mineiros. Mesmo, a xuízo de Ecoloxistas en Acción, “reprodúcense as falacias destes grupos de presión sobre os altos estándares ambientais mineiros, ignorando a realidade”. No documento proposto polo Goberno chégase a afirmar que a percepción cidadá sobre os impactos ambientais e sociais da minería derívase “simplemente dos prexuízos e a falta de conciencia da importancia das materias primas para a sociedade”.

Resaltan que no documento elúdese deliberadamente que na UE os residuos mineiros xa son a segunda principal fonte de residuos. Cada ano extráense uns 150.000 millóns de toneladas de rocas que xeran, entre outros residuos, 13.000 millóns de toneladas de lodos.

Por outra banda, Ecoloxistas en Acción anuncia que, de aprobarse o documento, recorrerano nos tribunais, xa que o Goberno tramitouno sen iniciar o preceptivo trámite de avaliación ambiental estratéxica. Desde o colectivo ecoloxista lembran que a lei de avaliación ambiental establece que os plans e programas requiren dunha declaración ambiental estratéxica para a súa aprobación e que a Folla de Roteiro vén substituír o último Plan de Abastecemento de Materias Primas Minerais.

Subliñan que outros países europeos, como Irlanda ou Montenegro, tramitasen en datas recentes documentos similares someténdose á avaliación ambiental estratéxica, mentres que no caso español ignorouse esa prescrición legal, reducindo ademais o prazo de alegacións a 20 días e a extensión a 10 páxinas, o que consideran unha ilegalidade.

Para Ecoloxistas en Acción é moi significativo que no documento reléguese a alternativa á minería extractiva ao insignificante. Entre as loas ao extractivismo mineiro ocúltase a verdadeira dimensión que pode alcanzar a minería urbana, de entulleira ou de vertedoiro. No texto non hai ningunha mención a que mediante a reutilización, recuperación e reciclaxe de metais pódese satisfacer gran parte da demanda de metais críticos. No informe ‘Reciclaxe de metais», recentemente publicado por Ecoloxistas en Acción, enuméranse e cuantifican os metais recuperables existentes no inventario español de baterías usadas, vehículos e residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Segundo este informe, a cantidade para reciclar de metais como o cobre ou o ouro supera á demanda estatal prevista para a fabricación das tecnoloxías de transición, cun 5.814,3 % no caso do cobre e un 137,5 % en relación ao ouro.

A postura do lobby mineiro

Pola contra, o grupo de presión mineiro representado pola organización patronal PRIMIGEA, felicitou ao Goberno e á Ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, admitindo que se trata dunha iniciativa que parte do propio grupo de presión e que “esta confederación xogou un papel crave e esencial en todo o seu desenvolvemento”. Ecoloxistas en Acción sinala que o lobby mineiro ha mobilizado ao sector coa intención de que se permita realizar proxectos mineiros en áreas protexidas, incluíndo a Rede Natura 2000. Outra pretensión deste grupo de presión é que non se revise o réxime fiscal e impositivo da minería, que actualmente, e desde mediados do século XX, converteu a España nun dos poucos países europeos nos que non existen impostos específicos que graven o valor do extraído.