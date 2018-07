Un despatx d’advocats en nom de l’Associació Societat Humana, presenta denúncia per la radioactivitat trobada en un dels pous de la central nuclear d’Ascó II (Tarragona) davant la Fiscalia. El despatx d’advocats ha estat assessorat per Ecologistes en Acció i ja va presentar una denúncia contra la central de Vandellòs II per no haver parat quan es va detectar una fuita.

El despatx d’advocats RV20 advocats, va presentar una denúncia contra la central nuclear d’Ascó II per la troballa de substàncies radioactives en un dels pous que posseeix la central per realitzar mesuraments de l’altura de l’aqüífer. El pou es troba sota de la contenció del reactor i les substàncies trobades són artificials i només poden procedir del reactor de la central o bé de la piscina de combustible gastat. Aquestes substàncies es van detectar a principis del mes d’abril.

La denúncia es va presentar el 19 de juny davant a Fiscalia de Tarragona perquè obris una investigació per determinar l’origen d’aquesta contaminació radioactiva. Procedeixi del reactor o de la piscina de combustible gastat, es tracta d’una fugida de materials procedents del combustible gastat, els residus d’alta activitat de la central.

En qualsevol dels dos casos estem davant d’un fet greu que posa en perill el medi ambient, atès que la mida de la fugida podria augmentar, depenent de les causes. La fugida a hores d’ara hauria de ser molt petita ja que només s’han trobat traces d’elements radioactius, però és el símptoma de que les barreres que posseeix la central per evitar que la radioactivitat s’escapi podrien estar fallant. És imprescindible detectar l’origen de la fuita per evitar que arribi ni a l’aqüífer ni al riu.

Aquest despatx d’advocats va presentar ja, amb l’assessoria d’Ecologistes en Acció una denúncia per la fuita a la contenció trobada el 13 i febrer a la central de Vandellòs II, que no va parar fins 15 de dies després d’haver trobat la fuita, que obligarà a realitzar reparacions fins a mitjans de juliol. Aquesta denúncia va ser admesa a tràmit per la Fiscalia per entendre que era possible que els propietaris de la central haguessin causat un risc injustificat al medi ambient. Així mateix, és d’esperar que es produeixi també l’admissió en el cas que ens ocupa per donar-se les mateixes circumstàncies: la radioactivitat detectada és un indici que la central està amenaçant al medi ambient.

Aquests fuites radioactives són símptomes de l’envelliment del parc nuclear espanyol, que està donant clares mostres d’esgotament del seu funcionament. Aquesta associació ecologista demana el tancament escalonat de totes les centrals segons vagin complint els seus permisos d’explotació.