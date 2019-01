Madrid Central redujo la contaminación atmosférica en Madrid a pesar de unas condiciones atmosféricas adversas

Ecologistas en Acción ha analizado en detalle los valores de contaminación registrados por la estación de medición de Plaza del Carmen, la única ubicada dentro del perímetro de Madrid Central, durante diciembre de 2018. Los datos se han comparado con los valores disponibles de la red de medición, abarcando el período de seis años 2013-2018.

En conjunto, los datos sugieren que la medida ha tenido una incidencia significativa en la mejora de la calidad del aire en la ciudad, contribuyendo a mitigar el efecto de las malas condiciones meteorológicas del último mes del año 2018. Se confirma lo mismo que se ha probado en muchas otras ciudades: reducir el tráfico funciona, se respira mejor.

Madrid Central es una medida orientada a reducir la contaminación estructural en Madrid, causada por el excesivo tráfico que sufre la capital en el día a día. Se trata de una medida de limitación del tráfico en una zona que comprende prácticamente todo el distrito Centro. Madrid Central se encuentra en este momento en una fase preliminar: las multas no comenzarán hasta dentro de algunos meses y está previsto que progresivamente se vayan haciendo más estrictas las condiciones para circular en la zona. Se trata pues de una medida concebida para el largo plazo, de manera que tendrá que transcurrir todavía un tiempo para que pueda hacerse una evaluación adecuada de sus efectos sobre la contaminación atmosférica en la ciudad.

Hecha esta advertencia previa, Ecologistas en Acción ha efectuado una primera estimación del impacto de Madrid Central sobre la contaminación atmosférica, transcurrido su primer mes de vigencia, con el fin de aportar datos contrastados al debate público sobre la pertinencia de esta medida. La metodología ha consistido en el análisis los datos de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO 2 ) registrados por la estación de medición de la contaminación de Plaza del Carmen, situada a 100 metros de la Gran Vía, durante el mes de diciembre de 2018, y estos datos se han comparado con los registros disponibles de esta y el resto de estaciones de la red, abarcando el período 2013-2016.

Entre las principales conclusiones de este análisis, Ecologistas en Acción señala:

– Los niveles de contaminación por NO 2 registrados en la estación Plaza del Carmen en diciembre de 2018 (53 µg/m3) supusieron una reducción del 20 % respecto al valor correspondiente al mismo mes, para el promedio del período 2013-2016 (66 µg/m3). De hecho, el registro mensual alcanzado en diciembre de 2018, es el segundo valor más bajo alcanzado en la estación de Plaza del Carmen en un mes de diciembre, al menos desde el año 2000 (Tabla 1 y Figura 1 del informe).

También se ha analizado la contaminación registrada por el resto de las estaciones de la red durante el mes de diciembre de 2018, en comparación con los de años anteriores, y aquí se puede comprobar que:

– El registro de contaminación por NO 2 de diciembre de 2018 correspondiente al valor medio de la red (54 µg/m3), supuso una reducción del 7,8 % respecto al valor promedio de 2013-2016 (59 µg/m3). Por tanto, también se produjo una reducción de este contaminante en el conjunto de la red, si bien dicha reducción no fue tan marcada como la ocurrida en la estación de Plaza del Carmen (Figura 2 del informe).

– En diciembre de 2018 los valores de NO 2 disminuyeron en 19 de las 24 estaciones que componen la red, respecto a los altos niveles de contaminación por este contaminante que tradicionalmente se registran en la capital en dicho mes, siendo la estación de Plaza del Carmen una de las que alcanzaron una mayor reducción de la contaminación (Tabla 2 del informe).

– En concreto, no se aprecia un efecto de incremento de la contaminación por NO 2 en las zonas adyacentes a Madrid Central, el temido “efecto frontera” que vaticinaban los detractores de esta medida. Más bien todo lo contrario, en coherencia con lo que los expertos denominan efecto de “evaporación de tráfico”.

Las condiciones meteorológicas imperantes durante el mes de diciembre de 2018 fueron adversas, haciéndose palpable el empeoramiento de la calidad del aire en la capital. Así, en ese mes se registraron cuatro picos de contaminación por NO 2 que dieron lugar a la activación del protocolo anticontaminación en cuatro ocasiones, registrándose en total 47 superaciones del valor límite horario de NO 2 (200 µg/m3) en el conjunto de la red de medición, un número elevado (casi la mitad de las 102 superaciones ocurridas a lo largo de 2018). Sin embargo, el que se produzcan picos de contaminación en Madrid durante el mes de diciembre no es ninguna excepción, sino la regla: todos los años ocurre. Por lo tanto, en este estudio se realizó una comparación del número de superaciones del valor límite horario de NO 2 que se han producido durante el mes de diciembre en los últimos años en la ciudad de Madrid. La conclusión es clara: el número de superaciones del valor límite horario de NO 2 ocurridas en diciembre de 2018 fue inferior a la mitad de las ocurridas en el mismo mes todos los años entre 2013 y 2016 (Tabla 3 del informe).