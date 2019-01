Les lleis de transparència i d’accés a la informació ambiental estableixen obligacions molt estrictes a tots els poders públics en quant a facilitar el coneixement públic de totes les accions dels governs i administracions. També hi estan obligades totes les entitats privades que desenvolupin accions per delegació o encàrrec de l’administració o entitats privades amb participació pública.

Les Agulles-Ecologistes en Acció va denunciar el passat 2 de gener l’incompliment d’aquestes lleis per part de l’Ajuntament de Castelldefels. Al document annex hi consta la cronologia dels fets.

Afortunadament, la pressió exercida pels moviments socials acaben obligant als governs a ser més transparents, encara que no hi posin cap facilitat. Aquest és el cas, en haver rebut les respostes a les nostres peticions en els dies successius.

De les informacions facilitades, destaquem que l’Ajuntament de Castelldefels va fer seva la propaganda del constructor privat Santiveri Turisme SL per tal de justificar les obres de l’entorn del Castell. Així, mentre oficialment l’Alcaldessa Maria Miranda (PSC) i l’exalcaldessa i Tinent d’Alcalde Candela López (Movem-ICV/EUiA) justificaven el projecte com a bo i necessari per a la ciutat, veiem que en realitat el discurs va ser articulat, escrit i finançat en la major part pel constructor privat. Així, la campanya propagandística va consistir en l’edició massiva d’un tríptic informatiu que es va embustiar a totes les cases, dos vídeos propagandístics, penjats a la web oficial de l’Ajuntament i a les xarxes socials de l’Ajuntament, i una maqueta, ubicada a l’entrada de l’Ajuntament.

Resulta impactant el fet que els serveis tècnics municipals no van participar de cap manera en l’elaboració del fulletó informatiu, només en la impressió i distribució (veure informe del Cap de comunicació). Els ecologistes es pregunten si l’Ajuntament va imprimir i distribuir un material propagandístic d’un privat, redactat i maquetat per aquella empresa, però pagat per les arques públiques (861+165 euros).

Així mateix, els altres materials (vídeos, maqueta) editats i pagats pel privat (27.890 €, IVA inclòs), amb el clar objectiu de justificar les “bondats” del seu projecte, s’han fet sense control de tot el procés per part del Govern local, però, en canvi, aquest mateix govern ha fet seu el discurs de l’empresari, i l’ha validat permetent que aquell hi posi el logotip oficial de l’Ajuntament i exhibint-ho als espais públics (web municipal i hall d’entrada de la casa consistorial). És contínua la confusió de termes, en els escrits de l’Ajuntament i del privat, entre l’empresa privada (Santiveri Turisme) i la Junta de Compensació, que és la promotora, de la qual n’és copropietari el propi Ajuntament però en canvi se’n desentén contínuament.

També crida molt l’atenció el silenci en tot plegat dels altres grups del govern (ERC i Castelldefels Si Pot), així com la posició ambigua de l’oposició (PP i C’s) que si bé diuen estar contra la construcció al castell, en cap moment present ni passat han tingut cap iniciativa de protecció ambiental dels boscos afectats, ni tampoc han pres cap acció legal per oposar-se a la urbanització.

Des del moviment ecologista denunciem aquest tipus d’actituds de governs democràtics que són totalment inacceptables, i la manca de rigor de l’oposició que no ha qüestionat les formes de fer del govern local.