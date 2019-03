Membres de la plataforma “Salvem el Tren” i de la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció van participar ahir dissabte València en una concentració en defensa del tren.

La concentració, convocada per diverses entitats i plataformes amb el lema “Xiulem pel tren”, va tindre lloc a l’estació del Nord de València i va aplegar centenars de persones, que reivindicaren mesures urgents en el servei ferroviari.

Entre les pancartes exhibides n’hi va haver en defensa de la millora de la línia Alcoi-Xàtiva-València, que a pesar de les promeses encara està pendent de la realització d’obres de modernització de la infraestructura i d’altres millores pel que fa a l’ampliació de freqüències, reestructuració d’horaris, informació, puntualitat, seguretat, accessibilitat, etc.

El manifest que es va llegir al finalitzar l’acte denunciava que en les últimes dècades s’han destinat quasi totes les inversions a l’AVE, mentre es deixava el tren convencional sota mínims en seguretat i qualitat. Les dades són eloqüents: les inversions en Alta Velocitat son el 71 % del pressupostos pel ferrocarril, que només beneficien el 3,8 % de les persones usuàries; per contra, el 96,2 % de les usuàries del tren convencional només reben el 29 % de les inversions.

Els 60.000 milions d’euros d’inversió en AVE suposen que cada ciutadà de l’estat espanyol ha pagat 1.200 € per finançar un tren elitista i devorador de recursos mediambientals i econòmics, amb nombrosos casos de balafiament i de corrupció, i que aprofundeix en la discriminació social.

Només a València, en 2017 i 2018, es van suprimir 2.000 trens per any de rodalies i regionals, quasi tots per falta de personal, material, o manteniment del material.

En el manifest s’inclou un decàleg de mesures urgents per tal de garantir la sostenibilitat i millora del transport ferroviari.

Manifest “Xiulem pel tren”

9/març/2019

Les inversions dels últims anys han anat destinades a obres faraòniques com el Corredor Mediterrani, que és un AVE camuflat, i no han portat cap benefici a les persones usuàries.

Hui, la situació del ferrocarril es insostenible, i demanem, bàsicament:

1) Priorització de les inversions en allò més necessari i urgent, que a mes és el que menys despesa econòmica comportaria.

2) Una reestructuració dels horaris i les freqüències que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel·lacions d’última hora, i la contractació del personal necessari per garantir un servei públic de qualitat i amb les garanties de seguretat.

3) Rehabilitació i adequació de les estacions, donant prioritat als serveis mes essencials, com sales de espera, il·luminació adequada a les andanes, serveis, informació personal i amb pantalles, i acabar amb les barreres arquitectòniques per a persones amb diversitat funcional, bicicletes, etc.

4) Material ferroviari en condicions, segur i de qualitat, sostenibles i eficients energèticament, i dins dels estàndards adequats de soroll, i accessibilitat, sense deficiències tan usuals com portes o wc “inútils”.

5) Que opere el personal necessari a les estacions, amb l’atenció necessària a les màquines d’autovenda, torns, cancel·ladores, serveis, etc. sobretot, en els períodes de màxima afluència, on per a estalviar cues i situacions perilloses es deu agilitzar la eixida pels torns deixant-los oberts en cas necessari.

6) Adaptació de les línies actuals de rodalies per tindre en compte les necessitats de la població, prolongar línies, reestructuracions que faciliten la possibilitat de comunicar les poblacions de tots els indrets amb les capitals administratives, els centres de treball i acadèmics.

7) En una fase també immediata, però posterior, canalitzar les inversions amb la electrificació de totes les línies que encara no ho són i duplicar les vies en els trams necessaris.

8) L’aposta d’un transport públic de qualitat es tradueix en un impacte positiu en la qualitat de l’aire que respirem en les ciutats. Fer una ciutat més sostenible i més amable per a les persones passa per un sistema

ferroviari eficient que invite a deixar el cotxe a casa per a anar a la feina o la universitat.

MENYS AVE, I MÉS RODALIES I REGIONALS!