Ecologistes en Acció publica el nou informe ‘Directe a les teves hormones. Guia d’aliments disruptors ‘, edició de 2018.

Els aliments espanyols contenen almenys 38 plaguicides amb capacitat d’alterar el sistema hormonal. Aquesta xifra és superior als 33 trobats en l’informe anterior.

En la meitat de les mostres de fruites i verdures s’han trobat residus de plaguicides.

Els plaguicides contaminants hormonals en els aliments s’exposen a la població a un perillós còctel de tòxics que diversos estudis científics relacionen amb danys a la salut humana.

L’edició de 2018 de l’informe ‘Directe a les teves hormones. Guía dels aliments disruptors‘ , d’Ecologistes en Acció, alerta de l’elevada presència de residus de plaguicides en aliments partint de les dades de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

El ‘informe posa el focus en un tipus concret de plaguicides, els disruptors endocrins (també coneguts com EDC), que tenen capacitat d’alterar el funcionament normal del sistema hormonal tant d’éssers humans com d’animals.

Almenys 38 plaguicides disruptors endocrins contaminaven els aliments espanyols al 2015, xifra superior als 33 trobats l’any anterior. Els dos aliments amb major nombre de plaguicides van ser els tomàquets i els pebrots, les mostres contenien residus de 37 plaguicides diferents, 16 dels quals són contaminants hormonals.

L’exposició de la població a aquests tòxics es relaciona amb malalties i danys a la salut la incidència ha crescut en les últimes dècades com a pèrdua de fertilitat, malformacions congènites, diabetis, obesitat, danys en el sistema immune, autisme, síndrome d’hiperactivitat i diversos tipus de càncer com el de mama, pròstata, testicles o tiroide.

El Reglament Europeu 1107/2009 prohibeix expressament l’ús de plaguicides que puguin afectar el sistema hormonal. Per desgràcia, els criteris recentment aprovats per definir quins plaguicides són disruptors endocrins, estableixen un nivell de prova tan elevat per identificar una substància com disruptora endocrina que molt poques substàncies actives amb propietats d’alteració endocrina seran prohibides. Per tant, no compleixen el seu objectiu de protegir la salut de la població i el medi ambient.

En no ser considerats disruptors endocrins, aquests plaguicides es troben en els aliments per sota d’un límit legal, una cosa inadequada per a aquest tipus de substàncies per als que qualsevol mínima quantitat comporta un perill. Aquest perill pot multiplicar-se per l’acció combinada de les desenes de plaguicides trobats en alguns aliments.

Ecologistes en Acció demana al Govern espanyol que adopti mesures davant el fracàs de la Comissió Europea per desenvolupar criteris que identifiquin totes les substàncies EDC, aconsella un canvi de rumb cap a formes de produir aliments ecològicament sostenibles i socialment justes i dóna un seguit de consells individuals per evitar, en la mesura del possible, els plaguicides disruptors endocrins en els aliments.