Vivir con lobos: la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva es posible

Ecologistas en Acción presenta las conclusiones y los principales resultados de la campaña ‘Vivir con lobos’.

Los principales objetivos del proyecto han sido potenciar la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva mediante la colaboración con el sector ganadero, sensibilizar a los medios de comunicación sobre la conservación del lobo, instar a las administraciones a fomentar la coexistencia y fomentar el consumo de productos ganaderos compatibles con el lobo.

’Vivir con lobos’ ha identificado y coordinado a más de 60 ganaderas y ganaderos favorables a la coexistencia del lobo y la ganadería. La mayoría de estas personas ya aplicaban medidas de coexistencia, mientras que otras han empezado a aplicarlas o han mejorado su aplicación gracias a este proyecto. Se ha fomentado la formación en técnicas de prevención, se ha facilitado mediante diversas reuniones que ganaderas y ganaderos hayan consensuado un documento con las principales medidas para la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, y se ha visibilizado la existencia de personas que se dedican a la ganadería que apuestan por la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva.

En contra del mensaje que han difundido algunas organizaciones agrarias, no es cierto que la sociedad tenga que elegir entre el lobo y la ganadería, ambas son compatibles. Pero lamentablemente el lobo está siendo utilizado para no abordar otros problemas más graves del sector, como el injusto reparto de la PAC, los bajos precios de los productos, el cambio climático o la falta de relevo generacional.

Gracias al proyecto se ha iniciado un cambio de mentalidad y de actitud frente al lobo por parte de un número estimable de ganaderas y ganaderos, aunque el cambio es todavía incipiente, sin duda dificultado por unas administraciones que no apuestan por la prevención y no tienen una adecuada política de indemnizaciones, así como por unas organizaciones agrarias que no quieren la coexistencia. Sin embargo es un germen de gran importancia, que se debe cuidar para contrarrestar la presión social que se ejerce sobre las personas profesionales del sector que se significan a favor de la convivencia.

Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo a la hora de transmitir a la sociedad la relación entre la ganadería extensiva y el lobo. En ocasiones estas noticias no se reflejan adecuadamente. Por ello, se han realizado diversas actividades para lograr que los medios transmitan de forma adecuada la realidad del lobo. El proyecto ha logrado sensibilizar a periodistas sobre la conservación del lobo y visibilizar a profesionales del sector ganadero que adoptan medidas de prevención para evitar o minimizar los ataques del lobo al ganado, haciendo posible la coexistencia.

El proyecto también ha permitido que diversas administraciones hayan comprobado que la coexistencia es real y viable, y que hay ganaderas y ganaderos dispuestos a aplicarla, aunque hasta ahora las administraciones no han apostado claramente por la prevención y han preferido la autorización de controles, que se ha demostrado que no reducen los ataques al ganado.

El documento ’Principales medidas para la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo’ puede ser un buen punto de inicio para las administraciones interesadas y lograr que adopten medidas para apoyar a ganaderas y ganderos que apuestan por la coexistencia

Otra línea de trabajo del proyecto ha intentado acercar la realidad de las explotaciones que coexisten con el lobo a varios grupos de consumo de la Comunidad de Madrid, creando canales de comunicación con el objetivo de valorizar sus productos. En ese sentido el proyecto ha avanzado en la creación de herramientas de reconocimiento de productos ganaderos de explotaciones adaptadas a la presencia del lobo.

El consumo es una parte clave a la hora de favorecer la coexistencia entre ganadería extensiva y lobo, ya que permite el reconocimiento por parte de la sociedad de la labor de adaptación a la presencia del cánido de ganaderas y ganaderos. Los canales cortos de comercialización y la posibilidad de venta directa son herramientas que permitirán de forma directa elegir productos de una u otra explotación, favoreciendo a las ganaderías más responsables. Al eliminar intermediarios el precio final no se incrementará, pero sí el importe recibido por la ganadera o el ganadero.

Ecologistas en Acción anuncia que continuará con este proyecto hasta lograr que el lobo esté totalmente protegido y la coexistencia entre el lobo y la ganadería sea una realidad.